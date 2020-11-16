وأشار البيان الى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا السفلى ، وبلغت 1038 حالة يليها النمسا العليا 917 ، وتيرول 578 ، والعاصمة فيينا 505 حالات بينما جاءت أقل الإصابات في كارينثيا وبلغت 182 حالة.

 