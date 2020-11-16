فيينا (أ ش أ)

سجلت وزارة الصحة النمساوية، 4657 إصابة جديدة و58 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال 24 ساعة، وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم الاثنين - أنه خلال يوم واحد دخل 119 إصابة جديدة للمستشفى و 13 حالة في وحدة العناية المركزة .. مشيرة إلى أنه تم اختبار ما مجموعه 26232 في الـ 24 ساعة الماضية.