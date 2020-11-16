سجلت وزارة الصحة النمساوية، 4657 إصابة جديدة و58 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال 24 ساعة، وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم الاثنين - أنه خلال يوم واحد دخل 119 إصابة جديدة للمستشفى و 13 حالة في وحدة العناية المركزة .. مشيرة إلى أنه تم اختبار ما مجموعه 26232 في الـ 24 ساعة الماضية.
وأشار البيان الى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا السفلى ، وبلغت 1038 حالة يليها النمسا العليا 917 ، وتيرول 578 ، والعاصمة فيينا 505 حالات بينما جاءت أقل الإصابات في كارينثيا وبلغت 182 حالة.
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