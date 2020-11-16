اليوم السابع
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المكسيك تسجل 3269 إصابة جديدة بفيروس كورونا و283 وفاة

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 07:57 ص
المكسيك تسجل 3269 إصابة جديدة بفيروس كورونا و283 وفاة كورونا المكسيك
رويترز

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قالت وزارة الصحة بالمكسيك أمس الأحد إنها سجلت 3269 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و283 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و6522 إصابة و98542 وفاة.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن. 


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