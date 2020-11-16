المفوضية الأوروبية: مكافحة الإرهاب في أوروبا لا تستهدف أتباع أي دين أو رأي سياسي

كتب أحمد عرفة

قالت المفوضية الأوروبية، إن مكافحة الإرهاب في أوروبا لا تستهدف أتباع أي دين أو رأي سياسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت المفوضية الأوروبية، أن أجهزة مراقبة الحدود ستحصل على بيانات الواصلين لأوروبا.

وفى وقت سابق نددت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ، بالهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية والذي يُشتبه في أنه إرهابي.

ووصفت فون دير لاين الهجوم بأنه "بغيض ووحشي"، وقالت إن أوروبا كلها تقف جنبا إلى جنب مع فرنسا وستظل متحدة وحازمة "في مواجهة الهمجية والتطرف".