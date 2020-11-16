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المفوضية الأوروبية تعلن توقيع عقد لشراء 400 مليون جرعة من لقاح مودرنا غدا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 08:17 م
المفوضية الأوروبية تعلن توقيع عقد لشراء 400 مليون جرعة من لقاح مودرنا غدا موديرنا
كتب أحمد عرفة

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قالت المفوضية الأوروبية: سنوقع غدا عقدا لشراء 400 مليون جرعة من لقاح مودرنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

واضافت المفوضية الأوروبية: التجارب على لقاح "مودرنا" ستنتهي قبل نهاية العام.

وفى وقت سابق، أعلنت شركة موديرنا الأمريكية نجاح لقاحها الذى يقي من فيروس كورونا بنسبة 95٪ تقريبًا، ووفقا لتقرير لصحيفة BBC البريطانية أكدت مودرنا إنه "يوم رائع" وأن الشركة تخطط لتقديم طلب للحصول على الموافقة على استخدام اللقاح في الأسابيع القليلة المقبلة ومع ذلك، لا تزال هذه بيانات مبكرة ولا تزال الأسئلة الرئيسية دون إجابة، وشملت تجارب اللقاح 30 ألف شخص في الولايات المتحدة مع إعطاء نصفهم جرعتين من اللقاح، بفاصل أربعة أسابيع، والباقون لديهم حقن وهمية، واستند التحليل إلى أول 95 ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا.


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