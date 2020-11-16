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المشدد 6 سنوات لربة منزل بتهمة الاتجار بالمخدرات فى الشرابية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:38 م
المشدد 6 سنوات لربة منزل بتهمة الاتجار بالمخدرات فى الشرابية محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد سعد التليت وعضوية المستشارين محمد فهمي ومحمد خيري بالسجن المشدد 6 سنوات لربة منزل وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك بتهمة الاتجار بالمخدرات فى الشرابية.

كشف قرار الإحالة الصادر من شمال القاهرة الكلية، قيام المتهمة "أ. ف" بالإتجار في المواد المخدرة "هيروين"، وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام المتهمة بالإتجار في المواد المخدرة، فانتقل إلى حيث تتواجد متظاهرا بشراء المواد المخدرة فقدمت له لفافة تحوي علي جوهر الهيروين المخدر وبضبطها عثر معها على عدد من اللفافات المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول. وبمواجهتها؛ أقرت بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتها والهاتف المحمول للإتصال بعملائها.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 


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