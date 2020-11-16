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المبعوثة الأممية: مجلس الأمن يجتمع بعد 3 أيام من أجل ليبيا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 04:51 م
المبعوثة الأممية: مجلس الأمن يجتمع بعد 3 أيام من أجل ليبيا مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى وليام
كتب أحمد عرفة

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قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى وليامز، إن هناك اجتماع فى مجلس الأمن حول ليبيا بعد 3 أيام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

 

وأضافت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أنا واثقة من أن هناك حركة واضحة للتغيير فى ليبيا لا يمكن وقفها.

 

وفى وقت سابق، قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى وليامز، إن هناك اختراق تم تحقيقه فى الحوار السياسى الليبى بتونس، وفقا لخبرعاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضافت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن المشاركين في الحوار الليبي توصلوا إلى اتفاق على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية.


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