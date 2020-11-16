المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: سيتم تأمين المنشآت من خلال 3 قوى أمنية

كتب أحمد عرفة

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إنه سيتم تأمين المنشآت من خلال 3 قوى أمنية، وفقا لخبر عاجل بقته قناة العربية منذ قليل.

وفى سابق أعلنت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، تأجيل المحادثات بشأن مستقبل البلاد دون تسمية حكومة جديدة تشرف على الانتقال إلى انتخابات محتملة العام المقبل، وقالت إنه لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل.

وكان المشاركون الخمسة والسبعون الذين اختارتهم الأمم المتحدة للاجتماع في تونس على مدار الأيام الماضية اتفقوا بالفعل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر من العام المقبل.

لكن المحادثات انتهت دون أي اتفاق على سلطة تنفيذية موحدة قالت وليامز إنها ضرورية للوصول إلى الانتخابات.

وقالت المسؤولة الدولية في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المحادثات "لا يمكن حل عشرة أعوام من الصراع في أسبوع واحد".

وأضافت أن المندوبين سيستأنفون المحادثات عبر الانترنت خلال الأيام المقبلة لبحث دور السلطة التنفيذية. وسيبحث المندوبون أيضا مسألة الأساس الدستوري للانتخابات.