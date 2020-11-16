الكونجرس يطلق برنامج لاختبار كورونا للمشرعين والعاملين بالنواب الأمريكى

كتب أحمد عرفة

أطلق بريان موناهان الطبيب المعالج في مبنى الكونجرس الأمريكى، برنامجا لاختبار كورونا للمشرعين والعاملين فى مجلس النواب، حيث عاد الكثير منهم إلى واشنطن للمرة الأولى منذ الانتخابات.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال الطبيب المعالج في مبنى الكونجرس الأمريكي إنه يعمل على إصدار بروتوكولات جديدة لفيروس كورونا فى مبنى الكابيتول بسبب الارتفاع السريع فى الحالات فى جميع أنحاء البلاد، موضحا أن أى شخص منهم يريد أن يتوجه إلى العاصمة، عليه أن يخضع لاختبار كورونا ثم عليه أن يخضع لاختبار ثان بعد وصوله بـ3 إلى 5 أيام، موضحا أن مكتبه سيقوم باختبار مجانى ما بعد الوصول.

ولفت بريان موناهان إلى أن أزواج وأطفال العاملين في الكونجرس، غير مؤهلين للاختبار المجاني في مبنى الكابيتول وسيحتاجون إلى إجراء اختبار في المراكز الإقليمية.