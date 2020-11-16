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القبض على 6 أشخاص وراء اختطاف صاحب معمل وشريكه لخلافات سابقة بحلوان

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 09:47 ص
القبض على 6 أشخاص وراء اختطاف صاحب معمل وشريكه لخلافات سابقة بحلوان حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب فرن اشترك مع 5 آخرين، فى اختطاف صاحب معامل تحاليل، وآخر من داخل شقة سكنية فى حلوان، بسبب خلافات سابقة بينهم، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من "م، س، م" 40 عام صاحب فرن بلدى، مفاده قيام كل من "م، أ، ح" 37 سنة مالك معامل  مطلوب علي ذمة قضية مشاجرة، و"م، ع، ع" 36 سنة مدير المعامل، باصابته بطلق ناري في القدم بفرد خرطوش خلال مشاجرة بينهم، ونقل عقب ذلك لمستشفي القصر العيني لتلقي العلاج وتوفي بعد مرور يومين متأثرًا بإصابته.
 
وانتقل رجال المباحث للمكان، وتبين من خلال التحريات عدم صحة اقوال مقدم البلاغ، وتبين انه قام بالاشتراك مع 5 أشخاص اخرين باختطاف مالك المعمل والمدير، علي اثر مشاجرة سابقة بينهم، وقامو بالاعتداء عليهما بالضرب وعندما أغشي علي الثاني اشتهبوا في وفاته، وخوفا من المساءلة القانونية قام بإطلاق النار علي نفسه لتحرير محضر كيدى ضدهما، وقام رجال المباحث بضبط طرفى الواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين. 

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