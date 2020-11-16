القبض على 5 متهمين بحوزتهم مخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام من القبض على 5 متهمين وبحوزتهم كميات من مخدر الهيروين والبانجو والحشيش والشابو فى حملة أمنية لمديرية امن الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمود.م.ع"35 عام بدون عمل مقيم دائرة قسم اول الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 100جرام وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 60 جرام وكمية من مخدر الشابو تزن حوالى 40 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.م.أ"23 عام بدون عمل مقيم ابو حماد شرقية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول .

كما تم ضبط المتهم "عزالدين.و.ر"37 عام بدون عمل مقيم ابوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عماد.ع.ب" 33 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول والمتهم "محمد.أ.ع"27 عام بدون عمل مقيم شارع عبدالحكيم عامر بحوزته كمية من مخدر الشابو تزن حوالى 30 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد

. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.