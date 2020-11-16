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العاهل السعودى يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:28 م
العاهل السعودى يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس خادم الحرمين الملك سلمان
وكالات

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دعا العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز ، إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل الموافق 4 من شهر ربيع الآخر 1442هـ حسب تقويم أم القرى بجميع انحاء المملكة العربية السعودية 
وصدر عن الديوان الملكى السعودى بيان جاء فيه" تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 4 من شهر ربيع الآخر 1442هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.
 

صلاة الاستسقاء

السعودية

الملك سلمان

اخبار السعودية

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