الطفل المصاب بـ36 غرزة بموس حلاقة فى الشرقية يكشف تفاصيل الواقعة.. صور

روى الطفل أحمد إبراهيم عبد الحى، 13 سنة لاعب الكاراتيه الذى أصيب بـ36 غرزة على يد صبى حلاق بقرية أبو الشقوق مركز كفر صقر، بسبب احتكاك بينهما، كواليس الواقعة قائلا: كنت راجع من الصيدلية وقومت برن سرينة العجلة فطلب منى صاحب صالون الحلاقة، عدم تكرار الأمر لأنه يتسبب فى ازعاج الزبائن، وبالفعل امتثلت له، وجلست بعيد فقام عدد من أصدقائى بمعاودة رن السرينة، وبعدها خرج "محمود" 15 سنة بسبى وقومت بسبه فتعدى عليه بشفرة موس.

وقال إبراهيم عبد الحى، والد الطفل لـ"اليوم السابع"، إن نجله لاعب كارتيه وحصل منذ أيام على المركز الأول فى بطولة الجمهورية، ومنذ أيام كان يسير بالشارع بقرية أبو الشقوق بعجلته فحدث بينه وبين "م م" 15 سنة صبى حلاق احتكاك وقام المتهم بسبه ودخل مسرعا إلى صالون الحلاق أحضر منه شفر موس، ومزق به جسده، ونفى والد المجنى عليه، تنمر طفله المتهم.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "إبراهيم عبد النبى" موظف بمجلس مجلس مدينة كفر صقر مقيم قرية أبو الشقوق، يتهم فيه "محمود م" 15 سنة صبى حلاق، بإصابه نجله "أحمد" 13 سنة بالصف الثانى الإعدادى، بشفرة موس حلاقة، وإصابته بأنحاء الجسد، وتبين من توقيع الكشف الطبى عليه إصابته بـ36 غرزة بالوجه والظهر، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14419 لسنة 2020 جنح كفر صقر.

وتبين من التحريات أثناء قيام المجنى عليه برفقة عدد من أصدقائه بالقرية، باستعراض حركات كاراتيه خبط فى المتهم بدون قصد، وحدث بينهما مشادة فقام المتهم بالتعدى عليه بموس حلاقة، فيما قال شهود عيان بالقرية، إن المتهم تعدى على المجنى عليه لمعايرته له بأن أذنه طويلة.

وقررت النيابة العامة وبعرض الطفل المتهم على نيابة كفر صقر العامة، قررت برئاسة محمد العطوى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

فيما قال سعيد محمد الشبراوى، محامى الطفل المجنى عليه، إن النيابة وجهت للمتهم تهمة الشروع فى القتل وفى انتظار وصول تقرير الطب الشرعى، كما أن المتهم أدلى بأكثر من رواية فى التحقيقات أن المجنى عليه كان يقوم بعمل حركات استعراضية للعبة الكاراتيه واحتك به، ورواية أخرى أن المجنى عليه كان يسير بعجلة وصوت السرينة يزعجه.