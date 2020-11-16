وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه تم تسجيل 364 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 340 ألفا و668 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و676 حالة، بإضافة 19 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 53 ألفا و147 فحصا مخبريا جديدا.

