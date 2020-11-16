وأشارت الدائرة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين، إلى أن عدد ضحايا العنف الأسري من النساء فقط بلغ 125 ألفا و840 ضحية بنسبة بلغت 88 % من إجمالي عدد الضحايا، وهي نسبة ثابتة مقارنة بالأرقام الصادرة عن عام 2018.



يذكر أنه في عام 2019، قتلت 146 امرأة على يد أزواجهن أو أصدقائهن السابقين بزيادة 25 % عن 2018، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية.