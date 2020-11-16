"الحيازة الزراعية الإلكترونية" مؤتمر لزراعة الوادى الجديد

الوادى الجديد - فريق المحافظات

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، مؤتمرًا موسعًا لتسيير أعمال منظومة كارت الفلاح، بالمركز الإرشادى بمديرية الزراعة مع مستخدمى منظومة كارت الفلاح على مستوى محافظة الوادى الجديد، بمشاركة لفيف من المهندسين والمشرفين الزراعيين من القيادات ومديرى الإدارات الزراعية والفنية والتعاونية ومسئولى كارت الفلاح، ومناطق الإصلاح الزراعى والإدارات الزراعية والجمعيات التابعة لها.

وأكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، فى بيان صحفى، أن المؤتمر يأتى فى إطار توحيد المفاهيم وعدم تعارض الجهود والخطط ووضع خطة موحدة لسير منظومة كارت الفلاح خلال الفترة المقبلة مع تقديم كافة السبل لراحة المزارعين ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار إلى أن عملية الحصر تجرى بالتزامن مع تحديث منظومة الرى وكذلك الرفع المساحى، لذلك لابد من دقة الحصر الفعلى للأراضى ودور المشرف الزراعى المهم فى الخروج بهذه المنظومة إلى النور والمجهود الذى قام ويقوم به.

ثم ألقى الدكتور محمد يوسف غنيم محاضرة عن الحيازة الزراعية الإلكترونية (الكارت الذكى للفلاح)، تناولت شرح مبسط لأهمية كارت الفلاح والامتيازات التى سوف تقدم للمزارعين، وشرح منظومة العمل على التابلت وماكينات نقاط البيع وكيفية سير العمل وكيفية مواجهة الأعطال، وكيفية تسليم الكارت الذكى للفلاح من البنك الزراعى، منوهًا لأهمية تقنين المزارعين لأوضاعهم مع الجهات المعنية حيث انه فى المستقبل القريب لن يجرى صرف مستلزمات الانتاج الا بكارت الفلاح، وكذلك شرح بالتفصيل أهم المشكلات التى تواجه المشرفين مثل أراضى الورثة وأراضى الخريجين وتعديل الحيازات داخل المنظومة وتعديل الاسم والرقم القومى.

وفى الختام، جرى توزيع أجهزة التابلت وماكينات نقاط البيع لجمعيات الخارجة ومركز باريس وبعض جمعيات المراقبة وسيتم تسليم باقى الجمعيات على مستوى محافظة الوادى الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.