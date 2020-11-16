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الجيش الليبى: نعمل على إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية فى ليبيا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 06:24 م
الجيش الليبى: نعمل على إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية فى ليبيا خالد المحجوب
كتب أحمد عرفة

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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب لقناة سكاي نيوز عربية، إن توحيد حرس المنشآت النفطية بدأ تنفيذه على الأرض بموجب الاتفاقيات بين الأطراف الليبية. وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: "نعمل على إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية في ليبيا".

وفى وقت سابق، قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى وليامز، إن هناك اجتماعا فى مجلس الأمن حول ليبيا بعد 3 أيام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليلوأضافت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا: "أنا واثقة من أن هناك حركة واضحة للتغيير فى ليبيا لا يمكن وقفها".


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