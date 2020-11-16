الجالية الإثيوبية بمنطقة حلفا السودانية تسير قافلة لدعم الفارين من الحرب

وكالات

سيرت الجالية الأثيوبية بمحلية حلفا الجديدة ، فى السودان، قافلة الدعم والمؤازرة لمتضرري الحرب الأثيوبية الذين لجأوا إلى السودان لولايتى كسلا والقضارف .

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، أن القافلة تحتوى على كميات مقدرة من مواد الايواء والكساء والغذاء علاوة على أواني الطبخ تقدر قيمتها 500 الف جنيه.

وأوضحت رئيس الجالية مريم محمد إبراهيم ، أن القافلة تعد الأولى وستتبعها أخريات لتقديم الدعم والمؤازرة للمتضررين من الحرب الدائرة بأثيوبيا وقالت أن القافلة تحتوي على الاحتياطات العاجلة والمهمة.

وامتدحت دور المواطنين السودانيين بالمناطق المتاخمة للحدود الأثيوبية السودانيه مشيدة بتفاعل المواطنين بحلفا مع الجالية في تقديم الدعم للقافلة، وناشدت الخيرين والمواطنين عامة تقديم مساهماتهم عبر الجالية لاستمرار القوافل.