الجالية الإثيوبية بمنطقة حلفا السودانية تسير قافلة لدعم الفارين من الحرب

سيرت الجالية الأثيوبية بمحلية حلفا الجديدة ، فى السودان، قافلة الدعم والمؤازرة لمتضرري الحرب الأثيوبية الذين لجأوا إلى السودان لولايتى كسلا والقضارف .
ونقلت وكالة الأنباء السودانية، أن القافلة تحتوى على كميات مقدرة من مواد الايواء والكساء والغذاء علاوة على أواني الطبخ تقدر قيمتها 500 الف جنيه.
وأوضحت رئيس الجالية مريم محمد إبراهيم ، أن القافلة تعد الأولى وستتبعها أخريات لتقديم الدعم والمؤازرة للمتضررين من الحرب الدائرة بأثيوبيا وقالت أن القافلة تحتوي على الاحتياطات العاجلة والمهمة.
وامتدحت دور المواطنين السودانيين بالمناطق المتاخمة للحدود الأثيوبية السودانيه مشيدة بتفاعل المواطنين بحلفا مع الجالية في تقديم الدعم للقافلة، وناشدت الخيرين والمواطنين عامة تقديم مساهماتهم عبر الجالية لاستمرار القوافل.
وكان والى القضارف، فى السودان، الدكتور سليمان على محمد موسى، جدد مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لضرورة التدخل السريع في تقديم الدعم اللازم للاجئين الإثيوبيين بولاية القضارف.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن الوالى، قوله : إن الاستجابة بطيئة حتى الآن من المنظمات والمجتمع الدولي، ولايرتقي لحجم التدفقات على ولاية القضارف، مشيرًا الى أن العدد الكلي للاجئين بولاية القضارف بلغ (15500) لاجئ ، مشيرًا لترحيل ألفين وخمسمائة الى معسكر أم راكوبة بمحلية القلابات الشرقية ، فيما تستضيف المدينة (8) بالفشقة ثلاثة عشر ألف لاجئ؛ منهم تسعة آلاف من الأطفال وألفان وسبعمائة من النساء، بجانب ألف وثلاثمائة من الرجال.
وأكد الوالي تخصيص معسكر آخر بمنطقة الطنيدبة بمحلية المفازة لإيواء اللاجئين الذين يفوق عددهم معسكر أم راكوبة، وقال الوالي إن هذه التدفقات الكبيرة ستنعكس سلبًا على الولاية اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا بجانب الخدمات.
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