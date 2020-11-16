وأفادت وزارة الصحة التشيكية - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الاثنين، بأنه تم تسجيل 65 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس أمس الأحد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 6 الاف و208 حالات.

ومن المقرر أن تناقش الحكومة اليوم تمديد حالة الطوارئ الحالية لمدة 30 يوما اضافية، على أن ينظر مجلس النواب في الاقتراح يوم الخميس المقبل.