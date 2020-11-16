أعلنت جمهورية التشيك تسجيل 1887 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار ال24 ساعة الماضية، ما يمثل أقل حصيلة إصابة يومية منذ الخامس من أكتوبر الماضي.
وأفادت وزارة الصحة التشيكية - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الاثنين، بأنه تم تسجيل 65 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس أمس الأحد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 6 الاف و208 حالات.
ومن المقرر أن تناقش الحكومة اليوم تمديد حالة الطوارئ الحالية لمدة 30 يوما اضافية، على أن ينظر مجلس النواب في الاقتراح يوم الخميس المقبل.
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