الأردن يسجل 5861 إصابة جديدة و71 وفاة بكورونا

كتب أحمد عرفة

أعلن الأردن عن تسجيل 5861 إصابة جديدة و71 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قررت السلطات الأردنية، اليوم الإثنين، تعليق العمل في هيئة تنظيم النقل البري بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأفاد التلفزيون الأردني، بأن قرار تعليق العمل بالهيئة جاء لاتخاذ المزيد من إجراءات السلامة وتدابير الوقاية ومنها فحوصات (بي سي آر)، وتعقيم مكاتب الهيئة لضمان السلامة العامة.العالم العربي

كان رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قد أصدر أمرًا خاصًا بشأن إقامة التجمعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات في ظل انتشار وباء كورونا.