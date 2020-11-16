اليوم السابع
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إلغاء حبس سما المصرى سنتين بقضية التحريض على الفسق والاكتفاء بسنة وغرامة 100جنيه

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 01:53 م
إلغاء حبس سما المصرى سنتين بقضية التحريض على الفسق والاكتفاء بسنة وغرامة 100جنيه سما المصرى- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء حبس سما المصرى سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، والاكتفاء بحبسها سنة وإلغاء الغرامة والاكتفاء بالغرامة 100 جنيه، والمراقبة سنة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية فى الاعتداء على قيم المجتمع المصري.

 

ودفع المستشار أشرف ناجى، محامى سما المصرى، وأنكرت المتهمة التهم الموجهة لها أمام المحكمة.

 

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصرى لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعى، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر فى مد حبسها اليوم على قاضى المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.


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