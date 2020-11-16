إصلاح أعمدة الإنارة المتساقطة نتيجة الطقس السيئ والأمطار بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

وجه محمد الأمين رئيس مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، بإصلاح أعمدة الإنارة التى تأثرت جراء موجة الطقس السيئ الذى أصاب المحافظة، والأمطار الغزيرة التى هطلت على المراكز المختلفة بالمحافظة حيث توجه فريق تابع لمجلس مدينة طلخا، وتم استعدال أحد أعمدة الإنارة العامة التى سقطت بفعل الرياح والأمطار الشديده أول امس بطريق طلخا سمنود السريع، وطلب رئيس مجلس المدينة بالتأكد من كل الأعمدة الموجودة، وإصلاح أى إصابات نتجة من سوء الأحوال الجوية والأمطار.

وقد شهدت محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة، موجة من الطقس السيئ الذى ادى إلى وقوع عدد من الحوادث بنطاق المحافظة حيث شهدت المحافظة وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين فى حوادث متفرقة، وقد أصيب اثنين بشارع الجمهورية بإصابات مختلفة، بعد أن تحطمت سيارتين ملاكى نتيجة سقوط بلكونة منزل عليهم أثناء وقوفهم أسفل العقار، مما أدى إلى تحطم مقدمة سيارة وتحطم أخرى بالكامل وإصابة صاحبه بكسر فى الكتف وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي.

كما شهدت الشوارع المختلفة بمدينة المنصورة سقوط عدد من اللوحات الاعلانية الكبيرة بسبب نشاط الرياح الزائد بينهما واحد أمام مصر للطيران وأخرى بمنطقة سندوب، وكذلك أجزاء من التكيفات الموجودة فوق الأسطح.

كما سقطت بوابات خشبية على عدد من المحلات خلال افتتاح احد المحلات بشارع قناة السويس، وسقطت نخلة بشارع الجمهورية أمام جامعة المنصورة ما أدى إلى توقف حركة سير السيارات وتحطم سيارة.

كما تحطمت سيارة أخرى بناحية شارع الجمهورية لتساقط بعض المواد الصلبة، بينما سقطت إشارة المرور الموجودة بشارع الجيش بمدينة المنصورة، وتم استدعاء مسئولى حى غرب لرفعها وإعادة حركة السير إلى الشارع.