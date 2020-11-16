إصابة 4 أشخاص فى حريق محطة مترو بالعاصمة الألمانية برلين

برلين (أ ش أ)

أصيب 4 اشخاص، أحدهم في حالة حرجة، أثر اندلاع حريق هائل فى محطة مترو بالعاصمة الألمانية برلين، وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الاثنين، أنه تم نشر حوالى 120 من رجال الإطفاء بالموقع في مسعى للسيطرة على الحريق الذي لم يعرف بعد سبب اندلاعه، إلا أنه بدأ في متجر داخل محطة "أونكل تومس هويت" في حي زيليندورف جنوب غرب برلين.

واجتاح الحريق سقف محطة "أونكل تومس هوتي" في منطقة زيليندورف بالمدينة بعد اندلاعه لأول مرة في متجر بجوار المحطة، وفقا لمتحدث باسم فرقة الإطفاء بالمدينة.

وقال المتحدث إنه ربما يتعين إخلاء عدد من المنازل المجاورة، وفق ما نشرت روسيا اليوم.

وأفادت خدمات الطوارئ بأنها تتوقع أن تستمر جهود السيطرة على الحريق خلال الليل، مشيرة إلى أن 90 من رجال الإطفاء على الأقل في موقع الحادث.