أنجيلا ميركل: أوقفنا الانفجار فى زيادة الإصابات بكورونا

كتب أحمد عرفة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: أوقفنا الانفجار في زيادة الإصابات بكورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، أظهرت مسودة وثيقة أن الحكومة الاتحادية في ألمانيا أرجأت اليوم الإثنين، نزولا على رغبة قادة الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية، العمل بخطط لفرض قيود أكثر صرامة لمكافحة كوفيد-19 في المدارس من بينها أعداد أقل من التلاميذ في الفصول ووضع الكمامات إلزاميا.

وظهر في مسودة وثيقة تتضمن إجراءات جديدة أُطلعت عليها رويترز إسقاط إشارات سابقة بأن يكون عدد التلاميذ في الفصول أقل وتطبيق خطط لإلغاء الإعفاء من وضع الكمامات لبعض تلاميذ المرحلة الابتدائية.

وعوضا عن ذلك جاء في الوثيقة أنه سيكون على قادة الولايات الألمانية الستة عشر أن يقترحوا في الأسبوع المقبل إجراءات جديدة للحد من الإصابات في المدارس.