20 مليون أمريكى قد يحصلون على لقاح كورونا الشهر المقبل

كتبت فاطمة خليل

قال كبير العلماء المشاركين فى مبادرة لقاح الحكومة الأمريكية إن 20 مليون أمريكى قد يتلقون لقاحًا ضد فيروس كورونا في ديسمبر المقبل، وقال البروفيسور منصف الصلاوى إنه يمكن تحصين 25 إلى 30 مليون أمريكي كل شهر بعد ذلك، ويعتمد هذا الجدول الزمني على النجاح الذي حققه اثنان من اللقاحات المرشحة الرائدة والتخليص السريع من قبل المنظمين الأمريكيين لم تتم الموافقة على إعطاء أي من هذين اللقاحين على نطاق واسع.

ووفقاً لما ذكره موقع "إنسايدر" الأمريكي قالت شركة Pfizer إن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن 90%، لم تصدر الشركة بيانات مفصلة حتى الآن ولا تزال تجمع معلومات السلامة.

بدأت الشركة الرائدة الأخرى وهى شركة Moderna للتكنولوجيا الحيوية، مؤخرًا في تحليل تجربتها ولكنها لم تصدر نتائجها بعد وقال السلاوي إنه يتوقع هذه النتائج "قريبا وربما الأسبوع المقبل".

وقال العالم البارز الذى يقود مبادرة لقاح فيروس كورونا للحكومة الأمريكية يوم الجمعة إن عشرين مليون أمريكى يمكن أن يحصلوا على حقنة COVID-19 قبل نهاية عام 2020.

وعرض منصف صلاوي، كبير مستشاري عملية Warp Speed​​، إمكانية توفر لقاح ضد فيروس كورونا خلال الأشهر القليلة المقبلة في مؤتمر صحفي أمس الجمعة فى البيت الأبيض وقال بعد ديسمبر، يمكن أن يحصل 25 مليون إلى 30 مليون شخص في الولايات المتحدة على حقنة كل شهر.

وبحلول نهاية فبراير يمكن تحصين 70 إلى 80 مليون شخص في الولايات المتحدة ضد فيروس كورونا، وفقًا لتوقعات السلاوي هذا يعادل ربع سكان الولايات المتحدة.

وقال مسئولون حكوميون بارزون، بما في ذلك الدكتور أنتوني فاوتشى من المعهد الأمريكي للصحة، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، إن لقاح كورونا يمكن أن يكون متاحًا على نطاق واسع للجمهور في أبريل 2021.

خلال هذه الأشهر القليلة الأولى، سيتم إعطاء الأولوية لكميات محدودة للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، مثل كبار السن الذين يعانون من حالات صحية متعددة موجودة مسبقًا.

سيتم الانتهاء من التفاصيل الخاصة بخطة التخصيص من قبل مجموعة استشارية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتعتمد توقعات السلاوى على تحقيق نجاح لقاحين رئيسيين لفيروس كورونا ومن ثم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية في الأسابيع المقبلة.

وأعرب السلاوي عن ثقته في أن اللقاحين سيعملان وقال إن كلا البرنامجين سيتقدمان بطلب للحصول على تصريح استخدام طارئ "خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وصل السباق للحصول على لقاح إلى لحظة فارقة عندما أعلنت شركة Pfizer أن اللقاح فعالاً بنسبة تزيد عن 90% في الوقاية من COVID-19 في مرحلة متأخرة من التجربة وبينما لا تزال الدراسة جارية وقد تتغير الفعالية الدقيقة، فإن الأخبار تمثل إنجازًا علميًا ملحوظًا وتطورًا إيجابيًا تمس الحاجة إليه في مكافحة المجتمع للوباء المستشري.

وقالت شركة Moderna، المرشحة الأخرى، يوم الأربعاء إن عددًا كافيًا من المتطوعين في المرحلة النهائية من التجربة أصيبوا بالمرض للسماح لمجموعة من الخبراء بتقييم البيانات هذا التحليل المؤقت مستمر، وقال السلاوي إنه يتوقع نتائج من موديرنا "قريبًا ، وربما الأسبوع المقبل".

وقالت شركة Pfizer إنها يجب أن تكون جاهزة للتقدم بطلب للحصول على الموافقة في النصف الثاني من شهر نوفمبر، حيث تستمر الدراسة في جمع معلومات السلامة المطلوبة لمراجعتها.

لقاحا كورونا المرشحان متشابهان بشكل ملحوظ تم بناء كلاهما باستخدام منصة تكنولوجيا لقاح جديدة تسمى messenger RNA، ويستهدف كلا اللقاحان نفس الجزء من فيروس كورونا المسمى بروتين سبايك وكما قال خبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فوسي مؤخرًا ، فإن المرشحين متطابقان تقريبًا.

وقال السلاوي إن هذين اللقاحين يمكن بعد ذلك البدء في طرحهما على سكان الولايات المتحدة في ديسمبر، إذا حصلوا على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء.

وقال متحدثًا من وزارة الخارجية الأمريكية: "نخطط لتوفير جرعات لقاح كافية للاستخدام في الولايات المتحدة لتحصين نحو 20 مليون شخص في شهر ديسمبر، و25 إلى 30 مليونًا آخر شهريًا على أساس مستمر من هناك".