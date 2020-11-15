اليوم السابع
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وزير بريطانى يشدد على تحقيق انفراجة فى المحادثات مع الاتحاد الأوروبى هذا الأسبوع

الأحد، 15 نوفمبر 2020 11:56 ص
وزير بريطانى يشدد على تحقيق انفراجة فى المحادثات مع الاتحاد الأوروبى هذا الأسبوع جورج إيوستس وزير البيئة البريطاني
رويترز

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قال جورج إيوستس وزير البيئة البريطاني اليوم الأحد إنه لابد من تحقيق تقدم في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع وذلك قبل انتهاء الاتفاق الانتقالي مع الاتحاد في نهاية العام الجاري.

وقال إيوستس لقناة سكاي نيوز التلفزيونية "من الضروري تحريك الأمور هذا الأسبوع وتحقيق انفراجة في بعض هذه المشاكل الصعبة والتوصل إلى حل وأن يكون لدينا على الأقل بعض الخطوط العريضة لاتفاق ما".

وأضاف الوزير "بخلاف ذلك يصبح الأمر في غاية الصعوبة ويبدأ الوقت المتاح لنا للتنفيذ في النفاد".

 


وزير البيئة البريطاني

الاتحاد الاوروبى

جورج إيوستس

بريطانيا

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