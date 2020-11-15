اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 11:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير المالية البريطانى: لا أطمح فى تولى رئاسة الوزراء خلفًا لجونسون

الأحد، 15 نوفمبر 2020 11:11 م
وزير المالية البريطانى: لا أطمح فى تولى رئاسة الوزراء خلفًا لجونسون وزير المالية البريطاني ريشي سوناك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إنه لا يطمح في أن يصبح رئيسًا للوزراء في بلاده، مشددًا على أنه يبذل قصارى جهده في منصبه الحالي.
وبسؤاله عما إذا كان قد وضع نصب عينيه أن يحل محل رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون، قال سوناك (البالغ من العمر 40 عامًا) في مقابلة مع موقع "لاد بايبل": "بالتأكيد لا".
وردًا على سؤال حول إمكانية أن يكون أول رئيس وزراء بريطاني غير أبيض، قال سوناك: "ربما يجدر بنا أن نأخذ في الاعتبار أنني لست أول وزير مالية غير أبيض، كان ساج (في إشارة إلى ساج جاويد) قد شغل المنصب قبلي، وكان لديه هذا الشرف قبلي".
وأضاف سوناك: "أعتقد أن هذا يقول الكثير عن بلدنا بصراحة تامة، إنه بلد متسامح بشكل لا يصدق، حيث تم الترحيب بأشخاص مثل عائلتي بحرارة، وقد تم الترحيب بحرارة بعائلة ساج، وتم دمجهما في المجتمع".


بريطانيا

ريشى سوناك

بوريس جونسون

الحكومة البريطانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئاسة وزراء بريطانيا تعلن دخول جونسون للحجر الذاتى بعد مخالطة مصاب بكورونا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 10:49 م

السلطات الصحية فى بريطانيا تخطر جونسون بضرورة حجر نفسه بعدما خالط مصاب بكورونا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 10:41 م

الاستقواء بالخارج سلاح الإخوان ضد الدولة المصرية.. الجماعة تمول مؤسسات دولية فى بريطانيا وأمريكا لإصدار تقارير حقوقية تسىء لمصر.. الانهيار سبب استقواء التنظيم بالخارج.. والفشل مصير محتوم لتحريض الإرهابية

الأحد، 15 نوفمبر 2020 09:18 م

لأول مرة تدريبات عسكرية ضخمة تعكس قوة مصر الإقليمية.. "نسور النيل 1" مع السودان تتضمن قيام مقاتلات متعددة المهام بتنفيذ عدد من الطلعات الهجومية.. وتدريب برمائى مع بريطانيا.. وتدريبات عابرة مع فرنسا والبحرين

الأحد، 15 نوفمبر 2020 07:50 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة