نائب محافظ المنيا يتفقد المركز التكنولوجى لمتابعة إجراءات استقبال طلبات التصالح

المنيا - حسن عبد الغفار

أجرى الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل فى استقبال طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، بمتابعة عمل المراكز التكنولوجية أولا بأول، رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

وتابع، نائب المحافظ خلال الجولة، استقبال وتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، كما تابع نائب المحافظ، مع مشرفى النظام الدورة المستندية لطلبات التصالح المتقدمة بمختلف مراحلها بدءا من مرحلة تلقى الطلبات مرورا بمرحلتى الفحص والتسجيل على المنظومة حتى مرحلة استخراج النموذج 3، واستعرض الإحصائيات الخاصة بالطلبات المقدمة للتصالح، موجها بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لتنفيذ إجراء التصالح فى مخالفات البناء.

ومن جهة أخرى، تابع نائب محافظ المنيا، الخدمة الصحية وسير العمل بمستشفيات التامين الصحي، والمنيا العام بمدينة المنيا، للتعرف على مدى جودة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وقياس مدى رضاء المواطن عنها، ومتابعة تنفيذ خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد .

رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والدكتور أحمد سعد مدير عام التامين الصحى بالمنيا.

تفقد نائب المحافظ، الأقسام المختلفة، واستمع إلى المواطنين المتواجدين لمتابعة حالتهم وقياس مدى رضائهم عن الخدمة، كما التقى بالأطقم الطبية والتمريض، وتابع سير العمل للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل.