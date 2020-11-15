نائب محافظ القليوبية تتفقد تطوير المركز التكنولوجى بالخصوص والمحطة الوسيطة بشبرا

القليوبية إبراهيم سالم

أجرت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة لتفقد إنشاء أعمال المركز التكنولوجى بمدينة الخصوص والحملة الميكانيكية والمحطة الوسيطة للقمامة، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت "ريان"، أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية بالمركز التكنولوجى ومنظومة إطفاء الحريق من أجهزة الاطفاء وخلايا الإنذار، وجاري تركيب أجهزة التكييف، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال بالمركز إلى 96% بمدينة الخصوص، مشددة على أهمية تسليم المركز التكنولوجى فى الوقت المحدد، جاء ذلك بحضور اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص، والمهندس على السيد عودة مدير مديرية الإسكــان.

وأشارت نائب محافظ القليوبية، إلى أنه تم توريد الأثاث لـ 5 مدن وهى "كفر شكر – قها – قليوب – القناطر الخيرية – الخانكة"، حيث تم الانتهاء من الإنشاء والتجهيز الكامل للمبنى، وتجميع البيانات الخاصة بعمل المنظومة، والتدريب الأساسى للعاملين على المنظومة.

كما تفقدت الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة الخصوص للتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومدى تنظيفها أولاً بأول وتأتى هذة الجولة للوقوف على مدى إلتزام جميع حركات سير السيارات وفقا لأمر التشغيل ومدى الحفاظ على كفاءة السيارات وإلتزام السائقين، حيث وجهت مدير الحملة الميكانيكية بالمتابعة المستمرة للحالة الفنية للسيارات ورفع كفاءتها مع عدم تواجد أى سيارة معطلة مع أعمال الصيانة الدورية.

ثم توجهت نائب محافظ القليوبية، لتفقد المحطة الوسيطة وذلك للإطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكيد على الإلتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبى زعبل للتخلص الآمن منها، والتأكد من إتباع العاملين بالمحطة للإجراءات الإحترازية فى ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أكدت على سرعة نقل المخلفات من المحطة.

جاءت تلك الجولة استمراراً للمرور الميدانى الذى تقوم به "ريان" على المراكز التكنولوجية على مستوى المدن، وأيضا المحطات الوسيطة للتأكد من نقل المخلفات منها أولا بأول.

تفقد الحملة الميكانيكية بالخصوص



جولة نائبة محافظ القليوبية بالخصوص



خلال الجولة



متابعة تطوير المركز التكنولوجي