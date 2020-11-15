مصرع 8 على الأقل جراء انهيار طينى بسبب العاصفة إيوتا فى جواتيمالا

وكالات

أعلنت سلطات جواتيمالا عن "مقتل أو فقدان" 8 مواطنين جراء انهيار طينى، فى ظل تقدم العاصفة الاستوائية "إيوتا" في أمريكا الوسطى، بحسب "روسيا اليوم".

ومن المتوقع أن تشتد العاصفة "إيوتا"، لتصبح إعصارا أو أقل منه بقليل عندما تضرب منطقة ميسكيتو كوست في نيكاراجوا وهندوراس يوم الاثنين المقبل، رغم أن أمريكا الوسطى تتعافى من الدمار الذي ألحقه بها إعصار "إيتا" قبل أسبوعين.

وتسبب "إيتا" في فيضانات وانهيارات طينية أودت بحياة العشرات، في جزء شاسع من الأراضي الممتدة من بنما إلى جنوب المكسيك.