مرضى السكر من النوع الثانى أكثر عرضة لخطر السكتة الدماغية

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة الجمعية الأوروبية لأمراض القلب أن معظم مرضى السكري من النوع الثاني قد يكونوا عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية مميتة، مضيفة أنه يجب أن يكون منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى مرضى السكري من النوع الثاني، وبحسب ما نشر موقع "ميديكال إكسبريس" فقد كانت النتيجة الأكثر لفتًا للانتباه في الدراسة هي أن الغالبية العظمى من المرضى (93٪) لديهم مخاطر عالية أو عالية جدًا لوقوع مضاعفات مميتة في غضون عقد من الزمن.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور مانيل ماتا، وهو ممارس عام في المعهد الكتالوني للصحة في كاتالونيا بأسبانيا، إن نصف المرضى في المجموعة المعرضة للخطر للغاية ليس لديهم تاريخ من الإصابة بأمراض القلب، مما يعني أنهم لن يتلقوا أدوية لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأضاف: "على حد علمنا ، توضح هذه الدراسة التي أجريت على ما يقرب من 375 ألف شخص من قاعدة بيانات سكانية، كانت مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المنطقة أقل مما هي عليه في وسط وشمال أوروبا أو في الولايات المتحدة ، لذلك ، يجب أن تثير نتائجنا القلق والدعوة لاتخاذ إجراءات لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني الذين تتم إدارتهم في الرعاية الأولية ".

يتكون مجتمع الدراسة من 373185 شخصًا تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر مع تشخيص مرض السكري من النوع 2 بحلول 31 ديسمبر 2016.

وقام الباحثون بحساب احتمال إصابة كل مشارك بنوبة قلبية مميتة أو سكتة دماغية في غضون 10 سنوات باستخدام فئات في إرشادات حول مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. الفئات الثلاث هي: مخاطر عالية جدًا (أعلى من 10٪) ، ومخاطر عالية (بين 5٪ و 10٪) ، ومخاطر متوسطة (أقل من 5٪).

وكان أكثر من نصف المشاركين (53.4٪) معرضين بشدة لخطر الأحداث المميتة كانت هذه الملاحظة أكثر تكرارا عند الرجال (55.6٪) منها عند النساء (50.7٪). تم تصنيف حوالي 39.6٪ على أنها عالية الخطورة و 7٪ فقط لديهم مخاطر معتدلة للوفاة من نوبة قلبية أو سكتة دماغية خلال 10 سنوات.

نصائح حول نمط الحياة لمرضى السكري



-الإقلاع عن التدخين.

-تقليل السعرات الحرارية لخفض وزن الجسم الزائد.

-اتباع نظام غذائي متوسطي مكمل بزيت الزيتون والمكسرات.

-مارس نشاطًا بدنيًا معتدلًا إلى شديد القوة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.