مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفذ مبادرة "لا للتحرش"

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء مبادرة " لا للتحرش"، حيث أكد كليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن مبادرة لا للتحرش، ويتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد المصرى للكيك بوكسنج وتنفذها نفذت إدارة التدريب والمشروعات، مضيفا انه تم تنفيذ المبادرة بمركز شباب نجيله بمشاركة 20 فتاة لكل مركز شباب.

تضمنت المبادرة محاضرات توعوية قدمها أحمد عادل وعماد عزت من الاتحاد المصرى للكيك بوكسنج، وأميرة سالم من صندوق الامم المتحدة للسكان كما تم تنفيذ المبادرة بمركز شباب العريش بمشاركة 20 فتاة لكل مركز شباب.

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن انشطة التثقيف والندوات يتواصل فى مراكز شباب المحافظة، وقام مركز شباب مدينة الشيخ زويد بتنفيذ ندوة توعية فى المشاركة السياسية للبرلمان للمرحلة السنية طلائع، واستهدفت الندوة الثقيف السياسى والمشاركة فى الانتخابات والعمل الديمقراطي.