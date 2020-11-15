اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 05:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تتفقد آخر تجهيزات مبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوى بالمستشفى العام

الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:20 م
محافظ دمياط تتفقد آخر تجهيزات مبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوى بالمستشفى العام الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال جولتها التى أجرتها اليوم الأحد، مبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوى بمستشفى دمياط العام لمتابعة التجهيزات النهائية به تمهيدًا لافتتاحه، حيث جاءت الزيارة بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وقامت المحافظ بتفقد المبنى الذى يضم بالدور الأول والثانى أقسام العيادات الخارجية والأسنان والعلاج الطبيعي، وبالأدوار الثالث والرابع والخامس قسم الغسيل الكلوى الذى يضم 40 ماكينة، وكذلك وحدتى للغسيل الكلوى للأطفال والغسيل البريتونى، مزود بمحطة معالجة مياه وشبكة للغازات الطبية، وذلك بإجمالى تكلفة للأعمال الإنشائية والتجهيزية 105ملايين جنيه.

وأكدت محافظ دمياط أن هذا المشروع يُعد من أهم المشروعات التى تم تنفيذها بالقطاع الصحى خلال الفترة الماضية وفقًا لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت الطبية، منوهة الى أنه سيتم افتتاح المبنى قريبًا، ليبدأ فى تقديم خدمات طبية شاملة للمواطنين خاصة مرضى الغسيل الكلوي.

 

محافظ-دمياط-تتفقد-آخر-تجهيزات-مبنى-العيادات-الخارجية-والغسيل-الكلوى--(1)
 
محافظ-دمياط-تتفقد-آخر-تجهيزات-مبنى-العيادات-الخارجية-والغسيل-الكلوى--(3)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

منال عوض

مستشفى دمياط العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة