محافظ دمياط تتفقد آخر تجهيزات مبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوى بالمستشفى العام

دمياط معتز الشربينى

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال جولتها التى أجرتها اليوم الأحد، مبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوى بمستشفى دمياط العام لمتابعة التجهيزات النهائية به تمهيدًا لافتتاحه، حيث جاءت الزيارة بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وقامت المحافظ بتفقد المبنى الذى يضم بالدور الأول والثانى أقسام العيادات الخارجية والأسنان والعلاج الطبيعي، وبالأدوار الثالث والرابع والخامس قسم الغسيل الكلوى الذى يضم 40 ماكينة، وكذلك وحدتى للغسيل الكلوى للأطفال والغسيل البريتونى، مزود بمحطة معالجة مياه وشبكة للغازات الطبية، وذلك بإجمالى تكلفة للأعمال الإنشائية والتجهيزية 105ملايين جنيه.

وأكدت محافظ دمياط أن هذا المشروع يُعد من أهم المشروعات التى تم تنفيذها بالقطاع الصحى خلال الفترة الماضية وفقًا لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت الطبية، منوهة الى أنه سيتم افتتاح المبنى قريبًا، ليبدأ فى تقديم خدمات طبية شاملة للمواطنين خاصة مرضى الغسيل الكلوي.