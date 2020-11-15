محافظ بورسعيد يقرر تخفيض قيمة التصالح فى "مخالفات البناء "

بورسعيد السيد فلاح

أصدر اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد قرارا رقم (351) لسنة 2020 بتخفيض قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء بنطاق أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد للمتر المسطح الإدارى، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

وجاء قرار محافظ بورسعيد ، بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح الإدارى بحى الشرق ومجلس مدينة بورفؤاد بنسبة 30% ليصبح قيمة التصالح للمتر المسطح الإداري بعد التخفيض 1190 جنيها بدلا من 1700 جنيه، وحى العرب بنسبة 40% ليصبح قيمة التصالح للمتر المسطح الاداري بعد التخفيض 780 جنيها بدلا من 1300 جنيه وحي المناخ بنسبة 40% ليصبح قيمة التصالح للمتر المسطح الاداري بعد التخفيض 660 جنيها بدلا 1100 جنيه وحي الضواحي بنسبة 40% ليصبح قيمة التصالح للمتر المسطح الاداري بعد التخفيض 540 جنيها بدلا 900 جنيه وحي الزهور بنسبة 40% ليصبح قيمة التصالح للمتر المسطح الإداري بعد التخفيض 480 جنيها بدلا من 800 جنيه وحي الجنوب والغرب بنسبة 50% ليصبح قيمة التصالح للمتر المسطح الإداري بعد التخفيض 300 جنيه بدلا 600 جنيه.

وأضاف المحافظ، أن تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء للمتر المسطح الاداري يأتى تيسيرًا على المواطنين للتقدم للتصالح وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون ، ودعا المحافظ المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة.

ووجه محافظ بورسعيد ، رؤساء الأحياء بالتواجد اليومى وحتى مغادرة آخر مواطن بالمراكز التكنولوجية ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل أي عقبات أمامهم تسهيلا على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولويات الدولة.