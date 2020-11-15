محافظ بنى سويف يناقش عددا من الموضوعات والملفات الهامة بالمنظومة التعليمية

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اجتماعا لبحث عدد من الملفات بقطاع التربية والتعليم، وسبل تعزيز التعاون المثمر بين أطراف المنظومة التعليمية، وذلك فى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى الديب نقيب معلمى بنى سويف، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس أمناء الآباء والمعلمين على مستوى المحافظة.

وفى بداية الاجتماع أكد محافظ بنى سويف أهمية التنسيق الدائم بين قيادات المنظومة التعليمية بشقيها التنفيذى والمجتمعى، والذى يعتبر ركيزة أساسية فى نجاح أى منظومة، والدفع بجهود الدولة فى مجال الارتقاء بالعملية التعليمية، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية أن تعمل كل المؤسسات بروح الفريق الواحد وأن تتكامل فيما بينها من أجل المصلحة العامة والدفع بجهود التنمية.

وشدد محافظ بنى سويف على أن من أهم ركائز منظومة العمل التنفيذى بالمحافظة هو التكامل والتناغم بين كافة جهود الجهات المعنية وذات الصلة فى كل القطاعات، وفى مقدمتها العملية التعليمية التى تشهد اهتماما كبيرا من الدولة فى الفترة الحالية إيمانا بأهمية التعليم فى بناء الشخصية المصرية وتحقيق التنمية المنشودة وفقا لرؤية مصر 2030.

وتناول الاجتماع مناقشة الآليات والخطوات العملية والإجرائية فيما يخص عدد من الموضوعات والملفات الهامة، والتى من أبرزها مناقشة حركة مديرى التجريبيات الأخيرة، والاستعدادات لانتخابات مجالس الأمناء بكافة مستوياتها، ومناقشة تفعيل الإجراءات والقرارات الخاصة بمجموعات التقوية بالمدارس.

كما تطرق الاجتماع لمتابعة الجهود التنفيذية والمجتمعية فى مجال الدفع بخطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات كورونا، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس، حيث شدد المحافظ على المتابعة الميدانية للمدارس بكل الإدارات التعليمية، مؤكدا ضرورة أن تمتد الجهود التفتيشية على الالتزام بالإجراءات إلى المدارس بالقرى والعزب.