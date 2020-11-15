محافظ الغربية يتابع استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة.. صور

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تكثيف أعمال النظافة والتطهير اليومية بكل المراكز والمدن وتنفيذ حملات النظافة بصفة مستمرة لتشمل كل المناطق.

وقامت إدارة نظافة حي ثان المحلة الكبرى منذ فجر اليوم بحملة نظافة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات بـ(سكة زفتى - مدخل المدينة - سكة طنطا - منشأة البكري - بلازا - شارع الفرن - شارع المدارس - الوحدة العربية - جمال عبد الناصر - العلو - عبد الحي شاهين - كوم البحر - كورنيش بحر شبين)، مع استمرار العمل في باقي الشوارع داخل نطاق الحي بمشاركة عمال وسائقين ومعدات الحي.

وفي مركز ومدينة المحلة الكبرى، تواصلت حملات النظافة اليومية ورفع تجمعات القمامة بالطرق الرئيسية والفرعية بقرى مركز المحلة، كما قام قسم النظافة والتجميل بمدينة زفتى بكنس الشوارع ورفع الأتربة بالمعدات والعمالة اللازمة ورفع جميع نقاط تجميع القمامة وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها بجميع شوارع المدينة.

وفي ذات السياق، تم رفع أكثر من 18 طنا من القمامة بمركز ومدينة سمنود، حيث قامت الوحدة المحلية بقرية الراهبين بورشة عمل نظافة بمدخل القرية وأمام المقابر ومركز الشباب حيث تم رفع 6 أطنان من القمامة ، كما قامت الوحدة المحلية لقرية ميت عساس برفع 9 أطنان من القمامة بالطريق السريع سمنود - المنصورة وكذلك الطريق الرئيسي بقرية الناوية وصولاً لمدرسة زكى شعراوي، ورفعت الوحدة المحلية لقرية ميت بدر حلاوة 3 أطنان من القمامة من على جانب البلدورات بمدخل القرية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بأعمال النظافة اليومية بقطاع شبراقاص الطريق السريع، وطريق كفر شرف حمودة، وطريق مصرف طوخ بعد التطهير وحتى الحدود، ونظافة طريق (المعهد الديني- الطريق السريع - شارع الحكم المحلي - طريق مجمع المدارس بالسنة - طريق القنطرة بميت يزيد)، كما تمت أعمال النظافة بالطريق العام من مسهلة حتى مدخل كفر قرطام، وكذلك طريق السنطة حتى مصرف كفر كلا الباب ، وطريق الرجبية، ونظافة طريق كفر كلا الباب حنون، ونظافة مدخل الوحدة المحلية بكفر كلا الباب ، ونظافة ومسح طريق الجعفرية بلوس الهوى بالجعفرية، ونظافة الطريق بجوار محول كهرباء منية البندرة، ومتابعة متعهد القمامة بقرية الجميزة.

يأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة لتكثيف حملات النظافة للعمل على تقديم أفضل الخدمات، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.