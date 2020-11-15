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محافظ الدقهلية: الجميع فى المحافظة على أهبة الاستعداد تحسبا لتجدد هطول الأمطار

الأحد، 15 نوفمبر 2020 12:02 ص
محافظ الدقهلية: الجميع فى المحافظة على أهبة الاستعداد تحسبا لتجدد هطول الأمطار أيمن مختار محافظ الدقهلية
كتب محمد عبد المجيد

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قال أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الأمطار سقطت بغزارة على محافظة الدقهلية منذ 3 ساعات، مؤكدا أن الأمطار توقفت الآن ونشهد حالة تحسن فى الأحوال الجوية، وشفط معظم المياه.

وأشار محافظ الدقهلية، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "على مسئوليتى"، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على فضائية صدى البلد، إلى أن الأمطار أكثر غزارة مقارنة بالشتاء الماضي، إضافة إلى أنها شهدت العام الحالي سقوط ثلوج بأحجام كبيرة.
 
وأكد أيمن مختار، على أن الأمطار تسببت في سقوط برج حمام على منزل مجاور، وتسبب في انهيار جزئي له وإصابة شخص تم نقله للمستشفى لكن حالته مستقرة.
 
وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه منح إجازة لطلاب المدارس والجامعات على مستوى المحافظة غدًا الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية، مردفا: "مش في سلطتي منح إجازة للمدرسين".
 
واختتم أيمن مختار محافظ الدقهلية، "الجميع في المحافظة على أهبة الاستعداد تحسبا لهطول أمطار خلال الأيام المقبلة".

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