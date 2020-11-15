مجلس مدينة سفاجا يواصل تلقى طلبات تظلم المستبعدين من مساكن بديل العشوائيات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، عن استمرار عمل اللجنة المشكلة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لتلقى تظلمات المواطنين المستبعدين من مساكن بديل العشوائيات فى ضوء محددات لجنة العدالة الاجتماعية.

أوضحت رئيس مدينة سفاجا في بيان لها، أنه يتم تلقي الطلبات على مدار الأسبوع الجاري، على أن يتم البت في التظلمات قبل التسليم، مؤكدةً أنه يتم التعامل مع جميع الطلبات بمبدأ الحيادية دون أدني محاباة أو محسوبية لأحد .

من جانبه، قال عبد الحميد رضوان، سكرتير المدينة، "أعمال اللجنة داخل المجمع النموذجي وحرص على تجميع كافة أعضاء اللجنة المكونة من 11عضوا من مديري الإدارات التنفيذية بالوحدة المحلية".

وأوضح سكرتير المدينة، أنه تم تلقي 44 طلب تظلم على الوحدات التمليك و 14 طلبا علي وحدات الإيجار، مشدداً على ضرورة حسن تعامل الموظفين مع المواطنين، فى إطار جهود تيسير الإجراءات وضمان حصول المتعاملين على الخدمات بسرعة وكفاءة.

وأضاف، أن اللجنة تتلقي طلب التظلم حيث يقتصر قبول التظلم على صورة الرقم القومى مع المستند الدال على صحة بيانات التظلم.