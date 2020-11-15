مباحث القاهرة تضبط 3 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الامن ، فى القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 طن كبدة فاسدة قبل بيعها على المواطنين ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بضبط ( 3٫16 طن "كبدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.