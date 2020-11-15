اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 05:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

لحظة ضبط شحنة كبتاجون بقيمة 113 مليون جنيه بميناء دمياط.. فيديو

الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:10 م
لحظة ضبط شحنة كبتاجون بقيمة 113 مليون جنيه بميناء دمياط.. فيديو كبتاجون
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرصد فيديو لحظة نجاح الداخلية في ضبط شحنة كبيرة من عقار الكبتاجون بنظام الترانزيت بميناء دمياط البحرى قادمة من إحدى الدول تمهيدًا لنقلها إلى دولة عربية أخرى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كل منافذ التهريب.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى - الأمن العام - أمن المنافذ" من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى "ترانزيت بميناء دمياط البحرى" ومشمولها المستندى "ذرة معلب" وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمولها .

تم تشكيل لجنة مكونة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لأمن الموانئ والسلطات الجمركية لتفتيش الحاوية بميناء دمياط البحرى، أسفرت أعمالها عن ضبط "1858 عبوة بإجمالى 3.251.500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر" .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مائة وثلاثة عشر مليون وثمانمائة واثنان ألف وخمسمائة جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


كبتاجون

مخدرات

الداخلية

تهريب المخدرات

حوادث

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجمارك السعودية تحبط محاولة تهريب 2.5 مليون حبة كبتاجون قادمة من تركيا

الخميس، 02 أبريل 2020 04:12 م

سقوط عاطل يدير مسكنه وكرا لبيع المخدرات وبحوزته 15 ألف قرص كبتاجون بمدينة نصر

السبت، 15 فبراير 2020 03:34 م

ضبط شخصين بحوزتهما 100 ألف قرص عقار كبتاجون في القليوبية

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:16 م

تجديد حبس عصابة ترويج مخدر "كبتاجون" بشبرا الخيمة

الأربعاء، 29 يناير 2020 10:51 ص

ضبط 100 ألف قرص كبتاجون داخل سيارة ملاكى على دائرى بهتيم بالقليوبية

الثلاثاء، 21 يناير 2020 10:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة