وقال العقيد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة والإعلام بجهاز قوى الأمن الداخلي - في تصريح، اليوم الأحد، إن محاضر المخالفات المحررة تشمل أفرادا ومؤسسات خالفت تدابير حالة التعبئة العامة وأحكام الإغلاق العام للبلاد.



وأوضح أن المخالفات تشمل عدم ارتداء الأفراد للكمامات أثناء التنقل خارج منازلهم، وقيام مؤسسات بفتح أبوابها بالمخالفة لقرار الإغلاق العام الذي لا يجيز لها أن تزاول أنشطتها، ووجود تجمعات لأشخاص على نحو يتناقض مع قرار منع التجمع بصورة كُلية، إلى جانب مخالفة تدبير منع التجول بالسيارات والمركبات نهائيا خلال يوم الأحد طوال فترة الإغلاق العام، وكذلك حظر التجول نهائيا بين الساعة الـ 5 عصرا والـ 5 فجرا.



وأكد العقيد مسلم استمرار قوى الأمن الداخلي في تسيير الدوريات الشرطية ونشر الحواجز والارتكازات الأمنية ونقاط التفتيش في مختلف أرجاء البلاد؛ للتأكد من الالتزام المجتمعي بأحكام وإجراءات الإغلاق العام وضبط المخالفات حال وقوعها والتعامل معها وفق أحكام القانون، فضلا عن مراقبة الأسواق والأنشطة المسموح لها بالعمل من كونها تلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي والتزام روادها بارتداء الكمامات واتباع عمليات التعقيم والتطهير المستمر.



وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ مؤخرا قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من أمس ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.

