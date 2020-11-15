قطار المحاكمات.. نظر دعوى التحفظ على أموال الإخوان و12 من عناصر القاعدة

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم المنعقدة بطره اليوم الأحد، نظر العديد من الدعاوى الهامة ولعل أبرزها نظر دعوى التحفظ على أموال الإخوان، محاكمة 12 متهما من عناصر تنظيم القاعدة، سماع أقوال الشهود فى خلية داعش بولاق، محاكمة 17 متهم فى الاستيلاء ممتلكات الدولة قدرت بـ 500 مليار جنيه، محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمدينة نصر.

التحفظ على أموال الإخوان

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، وتطالب بالتصرف فى أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر الجماعة، ونقلها لخزانة الدولة.

وكانت لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية أقامت دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء بالحكم بتمكينها من التصرف فى أموال 89 إرهابيا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ونقلها للخزانة العامة للدولة.

محاكمة 12 متهما من عناصر تنظيم القاعدة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة وسكرتارية طارق فتحى، نظر محاكمة 12 متهما بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وتلقى تدريبات مسلحة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة تهم منها تولى وتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وجاء فى أمر الإحالة تأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية، تمويلها.

داعش بولاق

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، تأجيل محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور".

وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 أمن دولة المتهمين السيد محمد عبيد، هيثم محمد عبيد، أحمد عبد الغنى، أحمد مصباح قنديل.

محاكمة 17 متهم فى الاستيلاء على 500 مليار

تنظر الدائرة "18" بمحكمة شمال القاهرة جنايات المنعقدة بالعباسية، محاكمة 17 متهما بالقضية رقم 5322 لسنة 2020، والمتهمين فيها بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، والتى قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ 500 مليار جنيه مصرى من أموال الدولة، وذلك من خلال الاستيلاء على أراضى وممتلكات للدولة بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري.

محاكمة 16 متهما بالتنقيب عن الآثار فى مدينة نصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 16 متهمًا أجروا عملية حفر بحثًا عن الآثار فى مدينة نصر فى القضية رقم 470 لسنة 2020 كلى القاهرة الجديدة.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: "حسام.ز، أحمد.ع، لطفي.ل، أحمد.ا، رفيق. ف، معوض.ج، محمد.ز، تامر. غ، شريف. ع، محمد.ح، حسام الدين.ا، صبري.ب، تامر. ا، إسلام. ص، أشرف.م، حسيب. ع".