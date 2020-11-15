قراصنة يختطفون 14 بحارا من سفينة بضائع فى خليج غينيا

كتب محمد جمال

اختطف قراصنة 14 رهينة فى خليج غينيا من سفينة "ZHEN HUA 7"، المخصصة لنقل البضائع الثقيلة، أثناء إبحارها تحت علم ليبيريا، وقال موقع Dryad Global، المختص فى شؤون الأمن والسلامة البحرية اليوم، إن القراصنة هاجموا السفينة في يوم 13 نوفمبر وهى على بعد 78 ميلا بحريا شمال غرب ساو تومى، عاصمة دولة جزيرة ساو تومي وبرينسيبي الإفريقية، بحسب" روسيا اليوم".

وتمكن القراصنة من الصعود على السفينة، واختطاف 14 شخصا من أعضاء الطاقم المؤلف من 27 شخصا، وأضاف الموقع، أن كل البحارة المختطفين، يحملون الجنسية الصينية. وأشار إلى أن السفينة، المملوكة لشركة مقرها شنجهاى، تبحر حاليا إلى ميناء ساو تومى، برفقة سفينة حربية إيطالية.

ويعد خليج غينيا من أكثر مناطق العالم تعرضا لهجمات القراصنة، حيث احتجز عشرات البحارة كرهائن على يد القراصنة منذ بداية العام الجارى، ما يشكل 95% من الأشخاص المخطوفين في البحار عبر العالم، وفقا لمعطيات المكتب البحرى الدولى.