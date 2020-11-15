فوائد حبوب الزنك على صحة الجسم والمناعة

كتبت نهير عبد النبى

الزنك عنصر نادر وضروري لتعزيز صحة الجهاز المناعى وصحة الجسم، يمكن أن يجعل نقص الزنك الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، فهو المسئول عن عدد من الوظائف في جسم الإنسان ، ويساعد على تحفيز نشاط ما لا يقل عن 100 إنزيم مختلف.

يمكن أن يحدث نقص الزنك إذا لم يكن هناك استهلاك كافٍ من النظام الغذائي أو المكملات ويمكن أن يؤدي نقصه عند الأطفال إلى معوقات النمو وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن فوائد حبوب الزنك هى:

فوائد حبوب الزنك



1: الزنك وتنظيم وظائف المناعة

وفقًا للمجلة الأوروبية لعلم المناعة ، يحتاج جسم الإنسان إلى الزنك لتنشيط الخلايا اللمفاوية التائية ، حيث تساعد الخلايا التائية الجسم بطريقتين:

1:ضبط وتنظيم الاستجابات المناعية

2:مهاجمة الخلايا المصابة أو السرطانية

يمكن أن يضعف نقص الزنك وظيفة الجهاز المناعي بشدة.

وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، "يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك قابلية متزايدة لمجموعة متنوعة من مسببات الأمراض".

2: الزنك لعلاج الإسهال

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يتسبب الإسهال في مقتل 1.6 مليون طفل دون سن الخامسة كل عام، و قد تساعد حبوب الزنك في تقليل الإسهال.

3: تأثيرات الزنك على التعلم والذاكرة

اقترحت الأبحاث التي أُجريت في جامعة تورنتو ونشرت في مجلة Neuron أن للزنك دورًا حاسمًا في تنظيم كيفية تواصل الخلايا العصبية مع بعضها البعض ، مما يؤثر على كيفية تكوين الذكريات وكيفية تعلمنا.

4: الزنك لعلاج نزلات البرد

تم العثور على مستحلبات الزنك لتقصير مدة نوبات البرد بنسبة تصل إلى 40 في المائة في دراسة نشرت في مجلة الطب التنفسي المفتوح، وبالتالى فهو مفيد في تقليل الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا.

5:دور الزنك في التئام الجروح

يلعب الزنك دورًا في الحفاظ على سلامة البشرة وبنيتها، غالبًا ما يعاني المرضى الذين يعانون من الجروح أو القرحة المزمنة من نقص التمثيل الغذائي للزنك وانخفاض مستويات الزنك في الدم. غالبًا ما يستخدم الزنك في كريمات الجلد لعلاج طفح الحفاضات أو تهيج الجلد الأخرى.

6: الزنك يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة ولاية أوريغون أن تحسين حالة الزنك من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية، من المعروف منذ عقود أن للزنك دورًا مهمًا في وظيفة المناعة.

8: الزنك لمنع الضمور البقعي المرتبط بالعمر

يمنع الزنك الضرر الخلوي في شبكية العين ، مما يساعد في تأخير تطور AMD وفقدان البصر .

8: الزنك والخصوبة

ربطت العديد من الدراسات والتجارب بين سوء حالة الزنك وانخفاض جودة الحيوانات المنوية. على سبيل المثال ، وجدت إحدى الدراسات في هولندا أن الأشخاص لديهم عدد أكبر من الحيوانات المنوية بعد مكملات كبريتات الزنك وحمض الفوليك . في دراسة أخرى ، خلص الباحثون إلى أن تناول الزنك السيئ قد يكون عامل خطر لنوعية الحيوانات المنوية وعقم الذكور .