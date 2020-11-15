اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

عقار التهاب المفاصل "الباريسيتينيب" يقلل وفيات كبار السن بكورونا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 02:00 م
عقار التهاب المفاصل "الباريسيتينيب" يقلل وفيات كبار السن بكورونا عقار التهاب المفاصل
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد باحثون إن عقار التهاب المفاصل الباريسيتينيب "baricitinib" قلل وفيات كبار السن المصابين بكورونا، بمقدار الثلثين، مما يبعث الأمل في أنه سينقذ الفئات الأكثر ضعفا، ووجد الباحثون أيضاً يقلل الوفيات بنسبة 71 % لدى المصابين بمرض متوسط ​​أو شديد من فيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته جريدة "دايلي ميل" البريطانية، وعقار التهاب المفاصل، الذي يُطلق عليه اسم baricitinib ، ويتم تسويقه تحت الاسم التجاري Olumiant، وهو دواء جديد نسبيًا لالتهاب المفاصل الروماتويدي وهو متاح منذ ثلاث سنوات فقط لكن في فبراير الماضي تم تحديده كمرشح قوي للمساعدة في علاج فيروس كورونا.

11202015105434290-Screenshot 2020-11-15 104721
 

 

وتم اختيار العقار من قبل BenevolentAI ومقرها لندن، والتي فحصت آلاف الأدوية الموجودة بحثًا عن علامات قد تحارب فيروس كورونا.

وتوقع برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص به أن الباريسيتينيب "سيقلل من قدرة الفيروس على إصابة خلايا الرئة".

وتم التحقق من صحة الفكرة من قبل باحثين من عموم أوروبا، بقيادة معهد كارولينسكا السويدي، حيث أفادوا أن الباريسينيب يخفض معدلات الوفيات بين أولئك الذين يدخلون المستشفى بسبب المرض بمقدار الثلثين.

وتوقع البروفيسور جوستين ستيبينج، اختصاصي السرطان في NHS، من إمبريال كوليدج لندن، أن الباريسيتينيب سيساعد في إنقاذ آلاف الأرواح وقال: 'إن تاريخ علاجات كوفيد لم يترك الكثير من الأدوية قائمة.. ما بقي قائما هو نوعان من الأدوية البريطانية المكتشفة الباريسيتينيب والآخر هو الستيرويد ديكساميثازون، الذي وجد أنه يقلل خطر الوفاة لدى مرضى كوفيد المصابين بأمراض خطيرة بنسبة 33%.

وجاءت النتائج ، في مجلة Science Advances ، من مرضى تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بالالتهاب الرئوي Covid-19 في مستشفيين، في إيطاليا وإسبانيا.

وقال البروفيسور فولكر لاوشكي ، من كارولينسكا ، الذي قاد الدراسة: "هذه النتائج مشجعة بشكل خاص حيث تضمنت الدراسة مجموعة كبيرة من المرضى المسنين، وهي مجموعة غالبًا ما يتم استبعادها".


عقار التهاب المفاصل

الباريسيتينيب

كبار السن وكورونا

دواء التهاب المفاصل

علاج كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة