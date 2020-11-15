طائرة ترسم اسم دونالد ترامب فى سماء مدينة سيدنى والفاعل مجهول.. فيديو وصور

كتبت مريم بدر الدين

فوجئ سكان مدينة سيدني الأسترالية بوجود اسم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في سماء المدينة، كنوع من الدعم له في ظل ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية من تظاهرات للتشكيك في نتائج الانتخابات، وذلك علي الرغم من إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، وتداول عدد كبير من المواطنين الأسترالين صور لاسم ترامب، وسط تساؤلات عن الفاعل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



اسم ترامب في سماء سيدني

وأظهرت أحد الفيديوهات قيام طائرة مجهولة بكتابة شعارا كبيرا في السماء "ترامب 2020" شاهده أغلب سكان مدينة سيدني، ولم يعرف إلى الآن هوية الفاعل، وتتزامن هذه الشعارات مع انطلاق مظاهرات مؤيدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تطالب بإعادة فرز الأصوات.



ترامب 2020

ورصدت صحيفة الجارديان البريطانية تجمع عشرات الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى واشنطن لدعمه فى مسيرة مليونية لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وقالت الصحيفة إن الحشود رددت النشيد الوطنى، وهتفوا على فترات لتأييد ترامب، وبدأت مسيرتهم من فريدون بلازما صباح أمس السبت، حتى وصل الحشد على مئات الآلاف بحلول الظهيرة.

وسافر عدد كبير من المحتجين عبر الولايات لإبداء دعمهم للرئيس ترامب، والبعض جاء من أماكن بعيدة للغاية من لوس أنجلوس وسياتل، وحملت مجموعة لافتة "أمريكيون كوريون يدعمون الرئيس ترامب 2020" وقالوا إنهم جاءوا من كوريا الجنوبية من أجل الانتخابات وأظهروا دعمهم للرئيس مجددا فى المسيرة، من بينهم هؤلاء، كريج جونسون، الذى قاد بسيارته من فلوريدا لمدة 14 ساعة، وكان يوزع دولارات تحمل صورة ميلانيا ترامب، وقال للمحتجين "أليست رائعة، هذه هي سيدتى الأولى".

ولفتت الجارديان إلى التواجد الكبير لجماعات الأقليات، لاسيما الأمريكيين من أصول أسيوية، وكان هناك تواجدا أيضا للاتينيين، وقال أحدهم إنه بالتأكيد يحب ترامب، ويحب ما فعله لهذه البلاد، وقد تمت سرقة أربعة سنوات أخرى منها.

وقالت شبكة سى إن إن، إن الشرطة الأمريكية اعتقلت 20 شخصا على الأقل في العاصمة واشنطن وسط الاحتجاجات والصدامات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، مع تجمع الآلاف من أنصار الرئيس دونالد ترامب احتجاجا على النتائج وفوز جو بايدن.