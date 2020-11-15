صحيفة تكشف عن رصد الصين آثار كورونا فى لحوم مجمدة مستوردة من البرازيل

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلية إن الصين رصدت آثار فيروس كورونا الجديد فى ثلاث عينات مأخوذة من لحوم البقر التى تم استيرادها من البرازيل، والتى وصلت إلى البلاد فى أغسطس الماضى، وتم شحنها من ميناء سانتوس، الأكبر فى البرازيل.

وقالت لجنة الصحة بالمدينة في بيان إن المنتج تم الاحتفاظ به في البداية في مستودع في تشينغداو (شمال شرق الصين) ثم في ووهان (وسط الصين) ، و "لم يدخل السوق بعد".

منذ اكتشاف العينات الإيجابية الخميس الماضى ، تم عزل دفعة 27 طنا من اللحم البقري وتطهير منطقة التخزين.

واضاف البيان، ان مدينة ووهان "تبنت بسرعة اجراءات طارئة تشمل غلق البضائع وعزل الموظفين وتعقيم الموقع"، وتم اختبار 112 موظفًا في المستودعات واختبار جميعهم سلبيًا لكورونا، ولم يذكر بيان لجنة الصحة أي إجراء ضد المصدر البرازيلي أو تعليق الواردات.

ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا كانت حظرت ووهان شراء اللحوم المجمدة عبر الانترنت، وطالبت بفحص تقارير اختبار الحمض النووى للمنتجات بعناية قبل شرائها

وأعلنت الصين، التي تجد آثارًا للفيروس في كثير من الأحيان على الواردات ، في بعض الأحيان عن تعليق مؤقت للواردات من مختلف الموردين ، بعد اكتشاف عينات إيجابية وتفشي المرض في مصانع الموردين الأجانب.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلنت السلطات في نانكين (شرق) أن مجموعة من لحوم الأبقار الأرجنتينية تحتوى على آثار لفيروس كورونا. في أكتوبر ، أوقفت الجمارك استيراد اللحوم من البرازيلية Minerva SA لمدة أسبوع.

في أغسطس ، أعلنت مدينة شنتشن ، القريبة من هونج كونج ، أن السلطات الصحية اكتشفت الفيروس في عينات مأخوذة من أجنحة دجاج مجمدة من البرازيل ، أكبر منتج للحوم الدجاج في العالم.

وفي نفس الشهر ، أشارت مدينة ووهو ، بإقليم أنهوي ، إلى اكتشاف الفيروس في عبوات روبيان من الإكوادور ، تم حفظها في ثلاجة أحد المطاعم بالمدينة.

كما جاءت عبوات الجمبري الأبيض من الإكوادور بنتائج إيجابية لفيروس كورونا الجديد المكتشف في موانئ داليان وشيامن الصينية في يوليو، و تم حظر الواردات من ثلاث شركات ، لكن تم سحب الإجراء لاحقًا.