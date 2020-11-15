شهيد الشهامة.. عاطل يحطم رأس شاب لنصفين بسبب اعتراضه على معاكسة جارته

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة الأمير بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، واقعة قتل بشعة حيث قام عاطل بقتل أخر، من خلال ضربه بلوح خشبى على رأسه، مما أدى إلى تحطيم رأسه نصفين، بسبب دفاعه عن معاكسته لجارته، تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي العقيد محمد حسنى وكيل فرع البحث الجنائى بالخانكة، إخطارا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث الخصوص، بمقتل "أ. ج" 31 عاما، إثر إصابته بكسر رأسه نصفين على أثر مشاجرة مع عاطل يدعى "م. ا" 19 عاما، عاطل.

وتبين من التحريات، أن سبب المشاجرة دفاع المجني عليه عن جارته لقيام المتهم بمعاكستها، فقام على أثر ذلك بضربه بلوح خشبى أدى إلى تحطيم رأسه نصفين وتوفى عقب وصوله المستشفى، وتم التحفظ على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.