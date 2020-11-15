شركة مياه سوهاج تنظم ندوة توعوية للعاملين بمديرية الزراعة للحفاظ على المياه

سوهاج محمود مقبول

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ندوة توعوية للعاملين بمديرية الزراعة بسوهاج لحثهم على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحافظ على مياه الشرب من أجل تحقيق مستقبل مائي آمن للأجيال المقبلة، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأشار إلى أنه تمت توعية المشاركين بالجهد المبذول لتوفير كوب مياه آمن ونظيف للمواطنين وبجودة عالية طبقاً للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحي ومخاطر القيسونات والفلاتر والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.

وفى نهاية الندوة، تم حث المشاركين على ضرورة توعية المزراعين بأهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل محدودية المياه وتنامى الطلب على المياه بكافة قطاعات الدولة، وخاصة قطاع الزراعة صاحب النصيب الأكبر في الاستخدامات المائية ونشر ثقافة التحول من الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية وذلك لان قطاع الزراعة يستهلك 80% تقريبا من حصة المياه في مصر.