شرطة بيلاروسيا تلقى القبض على عشرات المحتجين فى الشوارع

قال شاهد وعدد من المنافذ الإعلامية إن شرطة بيلاروسيا ألقت القبض اليوم الأحد على عشرات المتظاهرين المناوئين للرئيس ألكسندر لوكاشينكو في مينسك عاصمة الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال الشاهد إن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي على المحتجين. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد بالقرب من محطة مترو بوشكينسكايا.

وأضاف الشاهد أن خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة انقطعت في مختلف أنحاء المدينة.

وتمر بيلاروسيا بأزمة سياسية حيث ينزل عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع أسبوعيا منذ انتخابات أجريت في أغسطس مطالبين بتنحي لوكاشينكو بعد أن قضى 26 عاما في السلطة. ورفض لوكاشينكو اتهامات المعارضة له بتزوير الانتخابات.

وألقي القبض على الآلاف وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن مئات المعتقلين تحدثوا عن تعرضهم للضرب وانتهاكات أخرى.

واشتعلت احتجاجات الشوارع مجددا بعد وفاة محتج يُدعى رومان بوندارينكو (31 عاما) في المستشفى يوم الخميس عقب تعرضه لضرب مبرح من قوات الأمن بحسب روايات متظاهرين.

ونفت وزارة الداخلية مسؤوليتها عن وفاة بوندارينكو قائلة إنه قُتل في مشاجرة مع مدنيين.