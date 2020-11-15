دونالد ترامب: جو بايدن "فاز لأن الانتخابات مزورة"

فى أول اعتراف ضمنى بهزيمته فى الانتخابات الرئاسية، غرد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المنتهية ولايته فى يناير المقبل، عبر حسابه على تويتر قبل قليل: "جو بايدن فاز لأن الانتخابات مزورة".

وكان قد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجود الكثير من الأدلة التي توثق حدوث تزوير واسع خلال الانتخابات الرئاسية في ولايات ميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا وغيرها، وغرد ترامب على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق للناخبين في وجود دليل قاطع على عدم السماح لمراقبي الاقتراع الجمهوريين والمراقبين بالتواجد في غرف عد الاقتراع. في ميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا وكلها مخالف للدستور".

فى غضون ذلك، رصدت صحيفة الجارديان البريطانية تجمع عشرات الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى واشنطن لدعمه فى مسيرة مليونية لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

وقالت الصحيفة إن الحشود رددت النشيد الوطنى، وهتفوا على فترات لتأييد ترامب، وبدأت مسيرتهم من فريدون بلازما صباح أمس السبت، حتى وصل الحشد على مئات الآلاف بحلول الظهيرة.

وسافر عدد كبير من المحتجين عبر الولايات لإبداء دعمهم للرئيس ترامب، والبعض جاء من أماكن بعيدة للغاية من لوس أنجلوس وسياتل، وحملت مجموعة لافتة "أمريكيون كوريون يدعمون الرئيس ترامب 2020" وقالوا إنهم جاءوا من كوريا الجنوبية من أجل الانتخابات وأظهروا دعمهم للرئيس مجددا فى المسيرة.

من بينهم هؤلاء، كريج جونسون، الذى قاد بسيارته من فلوريدا لمدة 14 ساعة، وكان يوزع دولارات تحمل صورة ميلانيا ترامب، وقال للمحتجين "أليست رائعة، هذه هي سيدتى الأولى".